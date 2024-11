Secoloditalia.it - Tregua in Libano: Israele ha raggiunto l’accordo. È giallo sul rabbino ucciso ad Abu Dhabi

Leggi su Secoloditalia.it

Fonti del governo israeliano hanno detto alla tv pubblica israeliana Kan, cheper lain“è chiuso”. Secondo l’emittente il primo ministro Benyamin Netanyahu sta studiando come spiegarlo all’opinione pubblica. In serata Netanyahu avrà una consultazione sulla sicurezza con i ministri. Sempre secondo l’emittente, stasera il premier israeliano si riunirà con i ministri per una consultazione limitata sulla sicurezza e le discussioni si concentreranno sulla questione della libertà d’azione dell’Idf nella zona di confine fra Siria e. Secondo fonti vicine alla delegazione americana, afferma la tv,ha ricevuto garanzie da Washington sulla libertà d’azione in caso di violazione del.Tiene intanto banco ildelrapito enegli Emirati Arabi.