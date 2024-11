Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio, picchia la madre e cerca di accoltellare la sorella all’addome: 20enne arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parma, 24 novembre 2024 -la, poi tenta di uccidere laprovando a soffocarla e a pugnalarlacon un coltello da cucina. È il terribile caso di violenza accaduto nei giorni scorsi a Parma, dove unè statoper. La violenta aggressione familiare è avvenuta nei giorni scorsi in un quartiere periferico della città, dove ilha brutalmenteto lae successivamentedila. Entrambe le donne se la sono fortunatamente cavata con ferite lievi. La notizia dell’arresto arriva a poche ore da un altro caso di violenza accaduto a Parma, dopo un uomo hato la moglie e aggredito i carabinieri. La brutale aggressione in casa L’allarme dei vicini di casa Il racconto delle due donne La fine di un incubo La brutale aggressione in casa L’episodio risale a qualche giorno fa, tutti i protagonisti (aggressore e vittime) sono di nazionalità italiana.