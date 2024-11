Sport.quotidiano.net - Rbr si tiene in forma. Vittoria nel test con Cento

Rbr non perde il vizio di vincere e anche lo scrimmage del Flaminio connon fa eccezione. Senza Camara, impegnato in Senegal con la sua Nazionale, RivieraBanca gioca con buon ritmo e con la consueta, ottima, circolazione di palla, trovando buone cose da tutti i giocatori chiamati in causa e vincendo per 91-66. Mattatore assoluto Alessandro Simioni, autore di 31 punti. I biancorossi fanno gara dia fin da subito, con Masciadri e Grande importanti per il 24-18 del 10’. Nel secondo quarto tanta brillantezza davanti e buona efficacia anche dal punto di vista della difesa, con Rbr che, dopo il 7-7, dilaga sul 20-7 con la tripla di Robinson e poi sul 29-12 con eccellente gioco di squadra. Il punteggio si azzera dopo ogni quarto, come da consuetudine per questo tipo di amichevoli, ma anche nel terzo sono gli uomini di Dell’Agnello a comandare.