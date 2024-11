Ilrestodelcarlino.it - Pulmini parcheggiati a Tre Ponti, altro caso

di Tiziana Petrelli In questo momento 14 pullmini di una azienda privata, sostano gratuitamente e senza titolo su un suolo di proprietà comunale, che l’amministrazione pubblica ha dato in locazione alla Cooperativa Treil 29 giugno 2018 tramite un regolare contratto. Ma per svolgerci "attività sociali". Viene da chiedersi quindi come mai il Comune di Fano permetta questo tipo di utilizzo improprio di un suo bene, di fatto agevolando una sola azienda a discapito di tutte le altre operanti nel medesimo settore, che devono alloggiare i propri parco mezzi in terreni privati, accollandosi le spese: affitto, Tari e le utenze di acqua e luce. Ma andiamo per gradi. A godere di questo privilegio di cui, ad oggi, nessuno in Comune ha saputo spiegarci il motivo, sono i mezzi della ditta ‘Fano Noleggi’, dell’ex assessore alle Attività economiche Etienn Lucarelli (che ne è anche amministratore unico) e del suo socio Gino Bartolucci, che da oltre 30 anni è presidente della cooperativa Tre