Pagelle Napoli-Roma 1-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Di Lorenzo il migliore in campo, Buongiorno concede le briciole a Dovbyk. Sono loro a spiccare nelledi1-0, match della tredicesima giornata di. La squadra di Antonio Conte si riprende così la vetta della classifica.La prima occasione da gol del primo tempo è di Khvaratskhelia: Di Lorenzo crossa col contagiri, Celik ed El Shaarawy non si intendono sulle marcature e il georgiano ha il colpo di testa dell’1-0, ma non è la specialità della casa e si vede. Al 10? Lukaku col tacco apre il tiro di McTominay, che arriva all’impatto scoordinato e calcia abbondantemente fuori. All’intervallo Ranieri inserisce un difensore in più (Hummels), ma ilcolpisce con l’ex di turno: al 54? è Lukaku ad anticipare il centrale tedesco dopo un cross di Di Lorenzo, che aveva approfittato della dormita di Angelino.