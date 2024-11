Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimanale 25 novembre – 1° dicembre 2024 con classifica

Leggi su Ultimora.news

Cosa ha in serbo l'diFox per la settimana dal 25all'1? Con Mercurio e Sole entrambi nel Sagittario, prospettano delle giornate a dir poco ottime. Il Leone sarà battagliero, l'Acquario avrà la sua occasione di farsi valere e la Vergine farà i conti con un mucchio di dubbi. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche settimanali diFox fino all'1Fox dal 25all'1: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: casomai ci fosse una brutta situazione in atto, avrai modo di essere chiaro. Aspettati delle discussioni amorose, nel corso dei prossimi giorni. Limita i disagi e fai ancora più attenzione se la tua relazione ha avuto già delle crisi. Lavoro: questo settore viaggia bene grazie ad un buon supporto astrale.