Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, le falle del racconto di Ridosso: perché il pentito potrebbe essere poco attendibile. Lunedì il Riesame

Ci sono diversenei racconti di Romolosull’del sindaco di Pollica Angelo. E ci limitiamo agli ultimi tre interrogatori avvenuti tra l’11 e il 12 novembre, quattro giorni dopo l’arresto degli altri indagati: l’imprenditore Giuseppe Cipriano, il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo e l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi. Senza prendere in considerazione i verbali rilasciati tra il 2016 e il 2021 dal collaborante di Scafati, espulso dal programma di protezione proprio per le numerose incongruenze delle sue precedenti propalazioni. Limitiamoci a quanto riferito al giudice e ai pm di Salerno dopo gli arresti, quando– parole sue – si dice finalmente “tranquillo e in migliori condizioni di salute”. Rassicurato dal fatto che le persone di cui diceva negli anni scorsi di avere paura, ed in particolare Cipriano, fino al 7 novembre a piede libero (Cioffi era già detenuto per una condanna a 15 anni per droga e camorra), ora sono in carcere.