Gaeta.it - Nuovo cardinale Koovakad: un’importante consacrazione episcopale in Kerala

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La cattedrale siro-malabarese di Santa Maria a Changanacherry, nel, ha fatto da cornice a un evento significativo per la Chiesa cattolica, con ladi George Jacob. Questo rito rappresenta un passo importante per, attualmente responsabile dell’organizzazione dei viaggi papali. Ildesignato sarà ufficialmente creatoil 7 dicembre, segnando un momento storico per la comunità cattolica indiana e per l’intera Chiesa. Dettagli della celebrazioneLa cerimonia disi è svolta con grande solennità e partecipazione. L’arcivescovo maggiore dei siro-malabaresi, Mar Raphael Thattil, ha officiato il rito, affiancato da importanti figure della Chiesa. Tra i coconsacranti, ilè stato sostenuto dall’arcivescovo di Changanacherry, Mar Thomas Tharayil, e dal sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, l’arcivescovo Edgar Peña Parra.