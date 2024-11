Biccy.it - Madonia vs Lucarelli, lite a Ballando: “Rosicona, danneggi la giuria”

Leggi su Biccy.it

Non soltanto lo scontro infuocato tra Rossella Erra e Guillermo Mariotto, ieri sera aCon le Stelle hanno litigato anche Angeloe Selvaggia. Dopo l’esibizione di Federica Pellegrini, la giurata ha fatto i suoi complimenti, aggiungendo anche una battuta un po’ shady su Sonia Bruganelli: “Che dire. Sarà una coincidenza, ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Angelo e Federica Pellegrini. Angelo hai dato il meglio di te stasera. Davvero, stasera siete sbocciati. Per la prima volta stasera c’era intesa, vi ho visto molto più morbidi e felici di ballare insieme. Tu Federica sei la concorrente che è cresciuta di più e per te è giusto che sia una vittoria“.Angelo con un sorriso beffardo ha replicato: “Ti rispondo dopo la votazione“.l’ha distrutto non è rimasto nulla temo rip #ConLeStelle pic.