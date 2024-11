Inter-news.it - Lukaku decide Napoli-Roma, Calvarese: «Manca il suo rosso!»

Romelu Lukaku ha deciso Napoli-Roma con il gol ad inizio secondo tempo su assist di Lorenzo Pellegrini. Gianpaolo Calvarese ha fatto notare però un errore dell'arbitro su X. ERRORI! – Romelu Lukaku ha segnato il gol che ha deciso Napoli-Roma, ma la sua partita doveva finire dopo i primi 30 minuti di gioco. Ha fatto due falli non proprio indifferenti: uno su Mile Svilar e l'altro su Zeki Celik, tra l'altro al limite tra giallo e rosso. Antonio Conte oggi ha evitato l'argomento, ma Gianpaolo Calvarese su X non lo ha fatto. L'ex arbitro di Serie A ha scritto in particolare: «Brutta gestione dei cartellini da parte di Massa nel primo tempo di Napoli-Roma, questi i provvedimentinti: Celik da giallo, Lukaku da giallo, Cristante da giallo e la doppia ammonizione di Lukaku».