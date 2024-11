L’Italia sogna una storica doppietta a Malaga | l’ultimo ostacolo è l’Olanda

Leggi su Sportface.it

sta ormai diventando per il tennis italiano quello che Berlino è per il calcio italiano. Dopo il trionfo del 2023 in Coppa Davis e la vittoria delle ragazze in BJK Cup poche giorni fa, la città dell’Andalucia potrebbe essere teatro di un altro storico trionfo per gli azzurri, che dodici mesi dopo sono tornati in finale e potranno ambire all’insalatiera. Nonostante una rosa profonda con cinque elementi validi, finora a trascinaresono stati solo Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che hanno ottenuto tutti e quattro i punti tra singolare e doppio. Ciò non vuol dire, però, che in finale contronon possa servire l’apporto degli altri componenti: la stanchezza inizia infatti a farsi sentire e sarà fondamentale gestire al meglio le energie.La certezza è cheparte favorita e che, in virtù della presenza di Jannik Sinner, parte quasi sempre avanti 1-0.