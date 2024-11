Isaechia.it - L’Isola dei Famosi, una (discussa) ex Velina nel cast della nuova edizione? L’indiscrezione

Nonostante non sia ancora in programma lapartenza de L‘Isola dei, in queste ore iniziano a spuntare i primi nomi dei papabili concorrenti.Di solito il programma prende il via a seguitofine del Grande Fratello, che ormai da qualche anno termina indicativamente intorno a marzo, salvi ulteriori prolungamenti.Secondo quanto riporta Deianira Marzano, una possibile futura naufraga potrebbe essere Maddalena Corvaglia. La showgirl quest’estate aveva fatto parecchio discutere per via di alcune affermazioni contro Imane Khelif. La partecipazione di Imane alle Olimpiadi nelle vesti di pugile algerina, aveva sollevato tantissime polemiche a causa del suo scontro con Angela Carini, pugile italiana.L’exera stata lapidaria nei confrontiKhelif, definendo ingiusta la sua partecipazione ai giochi olimpici nella categoria femminile.