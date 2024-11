Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Brivido Perkovic, per Harper errori pesanti

Parravicini 7. Mano felice dall’arco, è promosso dai numeri (4/6 da tre) e dall’atteggiamento con cui parte forte (+13 di fatturato nel suo impiego). Un dubbio: a parte il tiro, come pensa di aiutare la causa? Cinciarini sv. Sfortunato perché una tripla entra ed esce, poi pesta una riga laterale. Ma non brillantissimo in questa parte di stagione. Tavernelli 6. Mezzo punto in più perché costruisce l’avventura su cui poi segna Pollone, il quarto assist della sua serata. Per il resto, alcune incertezze contro il press dell’Urania non degne di lui. Aveva fallito una tripla apertissima a 1’ dalla sirena. Gaspardo 4. Nel tabellino si trovano 5 rimbalzi, compresa la manata che, sull’errore di, dà un nuovo possesso offensivo (decisivo) a Forlì. Ma a parte questo, perché è così timido? In 30’ – perché Martino di uno con le sue caratteristiche non può fare a meno – prende appena 5 tiri.