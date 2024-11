Ilgiorno.it - I terreni di Immobiliare Villasanta messi di nuovo all’asta con uno “sconto”

(Monza e Brianza), 24 Novembre 2024 – Il Tribunale di Monza ci riprova a vendere all'asta idell', abbassando di oltre mezzo milione di euro il prezzo base. Il 4 ottobre scorso è andata deserta la vendita degli ultimi beni in liquidazione della società posta dai giudici in concordato preventivo, fissata a partire da 5 milioni e 600mila euro, con rilanci minini da 50mila euro. Ora si ritenta il prossimo 22 gennaio, stesse regole ma prezzo base sceso a 5 milioni e 40mila euro. Il lotto di beni da aggiudicare è costituito da "e fabbricati fatiscenti da demolire oltre a due cabine Enel, compresi tra la via Sanzio (a nord), Viale Monza (ad est) e via Mattei (a sud e nella parte centrale), con una superficie territoriale di circa 127mila metri quadrati".