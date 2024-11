Hellas Verona trattativa in corso con Presidio Investors per l’acquisizione

Leggi su Sportface.it

Proseguono le voci circa il futuro dell’: secondo Sky Sport, sarebbe ormai ben avviata lacon. L’emittente satellitare conferma, infatti, le indiscrezioni lanciate nei giorni passati da Bloomberg secondo cui il gruppo di private equity texano starebbe preparando la somma necessaria per rilevare la quota di controllo della società scaligera. Si tratterebbe del primo investimento nel mondo del calcio per il fondo americano, che opera in diversi ambiti (finanza, mercato immobiliare, ma anche tecnologia, moda ed intrattenimento). Stando a quanto riportato da Sky, lastarebbe in fase avanzata e potrebbe concludersi entro fine anno. La proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 70-80 milioni di euro, con l’attuale presidente del club Setti che inizialmente potrebbe rimanere.