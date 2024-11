Ilgiorno.it - Con due gol la Fiorentina fa viola il Como, i lariani incassano un’altra sconfitta

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 novembre 2024 – Altraper il, al Sinigaglia per 2 a 0, ed ora la classifica si fa molto pericolosa per i comaschi. Nelle altre partite si era visto il bel gioco dei, con laneanche quello, l'unica attenuante possono essere le assenze, ma la squadra non ha più il modente d'inizio campionato. Ihanno sempre subito almeno un gol, in tutte le partite fino ad ora disputate e hanno fatto solo un punto nelle ultime cinque. Fabregas ha fuori mezza squadra per infortunio e si arrangia come può, il centrocampo è decimato, quindi sposta Da Cunha in posizione di playmaker, con Engelhart al suo fianco. In difesa Sala esterno sinistro e il difensore Moreno come trequartista, unrivoluzionato. Il primo squillo è dei, al 9' un tiro cross di Gosens, impegna Audero in angolo.