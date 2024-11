Romadailynews.it - Cina: morta a 100 anni la maestra della poesia classica Ye Jiaying

Tianjin, 24 nov – (Xinhua) – La grandecinese Yee’oggi all’eta’ di 100, secondo quanto comunicato dall’Universita’ di Nankai, dove ricopriva un incarico di insegnamento. L’universita’ ha riferito che Ye e’ deceduta a causa di una malattia intorno alle 15:23 nella citta’ cinese settentrionale di Tianjin. Ye ha dedicato sette decenni alla ricerca, all’insegnamento e alla promozionecinese, ine all’estero. E’ stata insegnante di molti celebri maestriletteratura cinese. Nata in una famiglia di letterati a Pechino nel 1924, Ye ha ricoperto incarichi di insegnamento in universita’ statunitensi e canadesi. A partire dal 1979, e’ tornata ogni anno nellacontinentale per tenere conferenze sulla letteratura ecinesi, e ha vissuto presso l’Universita’ di Nankai negli ultimi decennisua vita.