Lanazione.it - Carnevale. Nuove cariche e i temi 2025

Nuovo slancio. Ildi Autore e si rinnova e riparte con nuovo in vista dei corsiche vedranno tornare gli ingressi a pagamento. Intanto però sono emersi isu cui i quattro gruppi stanno lavorando. La Nuova Luna presenterà maschere sul tema "Fatti di Passione Italiana", gli Spensierati invece sta lavorando su "Po po’ di Freccia", La Lupa affronterà il tema "Pensa e ripensa, chissà se di lui potrai fare senza" e il Nuovo Astro sta preparando maschere sotto il titolo "Nuovo Astro Social Club". Ilsfilerà il 16 febbraio,il 23 febbraio e domenica 2 marzo. Con possibilità di recupero in caso di necessità dettate dal meteo, per domenica 9 marzo. Lesociali: il nuovo presidente è Maurizio Donati, il vicepresidente è Giovanni Lambertucci. Il tesoriere invece è Renzo Pozzolini, espressione degli Spensierati, il segretario è Lorella Talini de La Lupa.