Gaeta.it - Atalanta, Raoul Bellanova out per la Champions: la situazione degli infortunati in vista dello Young Boys

Il mondo del calcio è in fermento per l'imminente sfida diLeague che vedrà coinvolta l'. I bergamaschi sono attesi martedì a Berna per affrontare gli, ma non tutte le notizie sono positive., uno dei suoi esterni più promettenti, non potrà partecipare a questa importante trasferta a causa di un fastidio al flessore, un problema che già ha richiesto la sostituzione durante la partita contro il Parma. Questo infortunio mette a repentaglio la presenza die la suasarà valutata con attenzione nei prossimi giorni.out: le conseguenze per l'La partenza diper Berna dovrà essere rinviata, creando una mancanza strategica per la formazione di Gian Piero Gasperini. Il giovane esterno, che ha dimostrato grandi potenzialità, era previsto tra i titolari per la partita di, un palcoscenico internazionale che avrebbe potuto offrirgli un'importante opportunità di crescita.