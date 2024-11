Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera. In 6 dal Lodigiano e 10 da Cremona

Saranno tre (ed esattamente “Il Castello Editore“, “Public Creation di Rosalia Riccobono“ operante del settore degli animali e “Wicon“ di Roberto Consonni accasata a Brembio e che propone prodotti alimentari) le realtà lodigiane che parteciperanno all’edizione 2024 di “in“, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre amilano Rho, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. Dieci invece le realtà in arrivo dalla provincia di. Per il settore alimentare ci saranno la Bottega del Gusto, Formaggi Italia di Claudio Buccelli, la Futura Salumi, Caseificio Autieri, Picco Salumi, Macelleria Rizzi di Casalbuttano; per l’abbigliamento Ebarrito; per l’arredamento Fiori di Carmen Cristalli; per le birrerie Siland e The Open company. Saranno infine sei le presenze dal Pavese.