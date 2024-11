Anteprima24.it - Ancora risse e coltellate tra ragazzi, cinque feriti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLiti,: è stato un week enduna volta all’insegna della violenza, dove i protagonisti e le vittime sono quasi sempre giovani, o giovanissimi.L’episodio più cruento a Latina, con tre. Il più grave un sedicenne, ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Santa Maria Goretti dopo essere stato accoltellato in una maxirissa trani scoppiata a ridosso della zona della movida, poco prima della mezzanotte. Il giovane è stato colpito più volte da un’arma da taglio all’altezza del torace, e gli è stato perforato un polmone, da cui ha perso molto sangue. E’ stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico e ora si trova in Rianimazione. Nello scontro tra le due bande è stato accoltellato anche un diciottenne, trasportato in ambulanza in ospedale e ora ricoverato con diverse ferite, mentre un terzo ragazzo di 17 anni si è presentato al pronto soccorso autonomamente, accompagnato da un genitore, molto più tardi rispetto all’arrivo dei suoi coetanei in ambulanza: per lui lesioni meno gravi.