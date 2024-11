Thesocialpost.it - Addio Filippo Panseca, è morto l’artista che creò il garofano dei socialisti

Leggi su Thesocialpost.it

, talentuoso artista e pioniere della computer art, è deceduto all’età di 84 anni a causa di un infarto fulminante mentre si trovava nella sua amata Pantelleria, dove aveva deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita.aveva messo piede per la prima volta a Pantelleria nel 1976, accompagnato da Margherita Boniver. Qui, desiderando farne la sua dimora eterna, aveva persino progettato un mausoleo in Contrada Mursia, non lontano da antiche sepolture.Artista sperimentatore, era noto per le sue opere biodegradabili e per la sua passione per l’arte digitale, che ha introdotto all’Accademia di Brera, dove ha ricoperto anche il ruolo di docente e vicedirettore.Negli anni ’80,entra a far parte del circolo socialista, partecipando con i suoi allestimenti ai congressi del PSI, diventando così una figura di spicco e al centro di polemiche.