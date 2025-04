Elezioni comunali 2025 seggi pronti a Pordenone

Elezioni amministrative 2025. I seggi elettorali dei 4 Comuni del Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d'Isonzo) sono stati regolarmente costituiti secondo quanto comunicato dal Servizio Elettorale della Regione.I seggi saranno aperti domani. Pordenonetoday.it - Elezioni comunali 2025: seggi pronti a Pordenone Leggi su Pordenonetoday.it Tutto pronto per leamministrative. Ielettorali dei 4 Comuni del Friuli Venezia Giulia (, Monfalcone, Nimis e San Pier d'Isonzo) sono stati regolarmente costituiti secondo quanto comunicato dal Servizio Elettorale della Regione.Isaranno aperti domani.

