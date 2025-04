Juventusnews24.com - Di Gregorio a Sky: «Abbiamo giocato 80 minuti alla grande secondo me, ma dobbiamo lavorare su quest’aspetto»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Diha parlato così ai microfoni di Sky nel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni de calciatore sul matchMichele Diha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «80me: peccato per l’ultima parte di gara, in quantorischiato di riaprirla e non è una condizione che ci piace.lavorarci».SOGNO JUVE – «Ogni volta che parlo della Juventus sono solito dire proprio questo: è un sogno. A volte mi guardo intorno: sono consapevole che le aspettative sono alte e parlando del finale, ho dispiacere per il gol perché viviamo per non subirlo. Ci sarà da guardare e da capire per metterci l’ultimo centimetro per parare anche quella conclusione lì».