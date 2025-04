Scivola ma si blocca in tempo prima di un salto nel vuoto soccorso un pordenonese

Scivolato vicino alla vetta del Monte Coglians. Il fatto è successo nella zona di Forni Avoltri. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino allertati dalla struttura. Pordenonetoday.it - Scivola ma si blocca in tempo prima di un salto nel vuoto: soccorso un pordenonese Leggi su Pordenonetoday.it Tragedia sfiorata in provincia di Udine. Uno scialpinista della provincia di Pordenone è rimasto ferito dopo essereto vicino alla vetta del Monte Coglians. Il fatto è successo nella zona di Forni Avoltri. Sul posto sono intervenuti i tecnici delalpino allertati dalla struttura.

