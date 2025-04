Hideo Kohima rivela che Death Stranding 2 On the Beach è quasi completo ecco quanto manca per il 100

Hideo Kojima ha rotto il silenzio sullo stato di sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach durante il suo podcast ufficiale Koji10, annunciando che il gioco è ormai completo al 95%. Per rendere l’idea del punto raggiunto, il celebre game director ha usato un’immagine suggestiva: “È come un ciclo di 24 ore. Ora siamo alle 22”, lasciando intendere che mancano solo le ultime due ore prima della fine del viaggio produttivo.Questa metafora riflette lo stadio attuale di sviluppo, ovvero la fase di rifinitura, durante la quale il team di Kojima Productions si concentra su bilanciamenti del gameplay, correzione di bug e ottimizzazione dei dettagli visivi e tecnici. In altre parole, l’esperienza è ormai costruita e definita, e l’uscita ufficiale prevista per il 26 giugno 2025 su PS5 è sempre più vicina e confermata. Game-experience.it - Hideo Kohima rivela che Death Stranding 2: On the Beach è quasi completo, ecco quanto manca per il 100% Leggi su Game-experience.it Kojima ha rotto il silenzio sullo stato di sviluppo di2: On thedurante il suo podcast ufficiale Koji10, annunciando che il gioco è ormaial 95%. Per rendere l’idea del punto raggiunto, il celebre game director ha usato un’immagine suggestiva: “È come un ciclo di 24 ore. Ora siamo alle 22”, lasciando intendere cheno solo le ultime due ore prima della fine del viaggio produttivo.Questa metafora riflette lo stadio attuale di sviluppo, ovvero la fase di rifinitura, durante la quale il team di Kojima Productions si concentra su bilanciamenti del gameplay, correzione di bug e ottimizzazione dei dettagli visivi e tecnici. In altre parole, l’esperienza è ormai costruita e definita, e l’uscita ufficiale prevista per il 26 giugno 2025 su PS5 è sempre più vicina e confermata.

