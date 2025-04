Ne Vedremo delle Belle vince Lorenza Mario

Vedremo delle Belle ha la sua vincitrice: Lorenza Mario. La soubrette ha sin dalla prima puntata dimostrato talento superiore alle colleghe e quindi si merita questa vittoria arrivata con 70 punti. Al secondo posto, Carmen Russo con 68 punti e sul gradino più basso del podio Matilde Brandi (con 60 punti). Fuori dai primi tre posti, invece, Pamela Prati, arrivata prima in ogni classifica generale dall’inizio del programma. Ecco il resoconto di quello che è successo nel talent show condotto da Carlo Conti.La seconda possibilità per le ultime due classificate La finale dello show-talent di Rai 1 comincia con la sigla sulla note di Rumore di Raffaella Carrà e poi si entra nel vivo della serata. Patrizia Pellegrino e Veronica Maya si sono presentate alla puntata finale con, rispettivamente, 25 e 27 punti, quindi sono le ultime nella classifica generale data dalla somma dei voti delle prime tre puntate. Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, vince Lorenza Mario Leggi su Davidemaggio.it Dopo sfide e confronti tra showgirl, Neha la sua vincitrice:. La soubrette ha sin dalla prima puntata dimostrato talento superiore alle colleghe e quindi si merita questa vittoria arrivata con 70 punti. Al secondo posto, Carmen Russo con 68 punti e sul gradino più basso del podio Matilde Brandi (con 60 punti). Fuori dai primi tre posti, invece, Pamela Prati, arrivata prima in ogni classifica generale dall’inizio del programma. Ecco il resoconto di quello che è successo nel talent show condotto da Carlo Conti.La seconda possibilità per le ultime due classificate La finale dello show-talent di Rai 1 comincia con la sigla sulla note di Rumore di Raffaella Carrà e poi si entra nel vivo della serata. Patrizia Pellegrino e Veronica Maya si sono presentate alla puntata finale con, rispettivamente, 25 e 27 punti, quindi sono le ultime nella classifica generale data dalla somma dei votiprime tre puntate.

Potrebbe interessarti anche:

Laura Freddi parla del suo ritorno in tv e della chiusura di Ne Vedremo delle Belle

"Ne vedremo delle belle" crolla negli ascolti : lo sfogo di Adriana Volpe - la chat abbandonata da Valeria Marini

Ne vedremo delle belle - l'indimenticabile flop di Carlo Conti

Ne parlano su altre fonti Chi vincerà "Ne vedremo delle belle"? Stasera il verdetto finale che chiude un'edizione poco fortunata. Ne vedremo delle belle, vince Lorenza Mario che beffa Carmen Russo. Fine di un programma deludente. La classifica. ‘Ne Vedremo delle belle’, la finale: Conti getta la spugna, sfide speciali per le dive. Cosa vedremo. ‘Ne vedremo delle belle’ chiude in anticipo: perché e chi vince. Ne vedremo delle belle, Angela Melillo vince la terza puntata: la classifica. Ne vedremo delle belle, riassunto puntata 22 marzo 2025: Pamela Prati vince, Marini furiosa per la classifica, Brandi fa una gaffe.

L’agenzia davidemaggio.it ha pubblicato che: Ne Vedremo delle Belle, vince Lorenza Mario - Le vecchie glorie in panchina, invece, si dividono: in cinque votano Adriana e le altre tre la Mario che comunque vince la prova per 18 punti a 5. La classifica generale è il risultato della somma dei ...

Risulta da fonti di ilsussidiario.net che: Vincitore Ne vedremo delle belle, puntata finale 12 aprile 2025/ Lorenza Mario è la super favorita - Finale Ne vedremo delle belle, 12 Aprile 2025: chi vince? Lorenza Mario in pole position, si mette male per Valeria Marini.

Ne dà notizia tag24.it: Chi ha vinto "Ne vedremo delle belle"? Classifica finale dell'ultima puntata - Sabato 12 aprile su Rai 1 è andata in onda l'attesissima finale di “Ne vedremo delle belle”, lo spettacolo-talent ideato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine ...