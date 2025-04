Serbia a Belgrado 55 mila per Vucic

Vucic ha radunato ieri circa 55.000 persone a Belgrado. L'iniziativa, riportata su X dagli Archivi dell'Assemblea pubblica, osservatorio indipendente, è stata letta come una risposta alle crescenti mobilitazioni studentesche e civiche. Il dato rimane tuttavia lontano dalle 275.000325.000 presenze registrate dallo stesso gruppo durante la maxi-protesta anti governativa del 15 marzo. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 0.19 Dopo le imponenti proteste delle scorse settimane anti governative,una contro manifestazione a sostegno del presidente serbo Aleksandarha radunato ieri circa 55.000 persone a. L'iniziativa, riportata su X dagli Archivi dell'Assemblea pubblica, osservatorio indipendente, è stata letta come una risposta alle crescenti mobilitazioni studentesche e civiche. Il dato rimane tuttavia lontano dalle 275.000325.000 presenze registrate dallo stesso gruppo durante la maxi-protesta anti governativa del 15 marzo.

