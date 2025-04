Playoff Scudetto la Sir batte anche il secondo colpo finale ad un passo

anche gara due, tenendo duro quando le cose sembravano mettersi non sicuramente sui giusti binari.La Lube Civitanova ce l'ha messa veramente tutta per riportare in equilibrio. Perugiatoday.it - Playoff Scudetto, la Sir batte anche il secondo colpo: finale ad un passo Leggi su Perugiatoday.it Cuore, carattere e grinta, senza naturalmente tralasciare la classe dei singoli. La Sir Susa Vim Perugia ha vinto cosìgara due, tenendo duro quando le cose sembravano mettersi non sicuramente sui giusti binari.La Lube Civitanova ce l'ha messa veramente tutta per riportare in equilibrio.

Potrebbe interessarti anche:

Playoff Scudetto - la Sir procede spedita. Il monito di Colaci : "Giocare palla su palla"

Playoff Scudetto - Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia : le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Playoff Scudetto - la Sir attende gara due. Giannelli mette tutti in guardia : "Sarà ancora molto dura"

Ne parlano su altre fonti Playoff Scudetto, la Sir batte anche il secondo colpo: finale ad un passo. Playoff Scudetto, la Sir batte anche il secondo colpo: finale ad un passo. Volley: Perugia vola in semifinale in Superlega, Milano batte Scandicci nell’A1 femminile. Playoff Scudetto, la Sir guarda a gara due. Plotnytskyi: "Hanno preso ancor più confidenza, sarà dura". La Sir batte Modena anche in Gara3 e accede alla semifinale Scudetto IMMAGINI. Superlega, semifinale playoff: in Gara-1 sorridono Perugia e Trento.

Lo segnala perugiatoday.it: Playoff Scudetto, la Sir batte anche il secondo colpo: finale ad un passo - La Lube finisce ko anche in casa propria, dove mai aveva perso dal girone di ritorno. Mercoledì gara 3 al PalaBarton, in caso di vittoria la serie sarà chiusa ...

Secondo quanto riportato da perugiatoday.it: Playoff Scudetto, la Sir riparte alla grande: Lube schiacciata in tre set - Non poteva iniziare meglio la semifinale per i Block Devils, che tengono a bada l'impeto dei biancorossi. Sabato prossimo gara due a Civitanova ...

Il quotidiano today.it ha riportato che: Playoff Scudetto, Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Si gioca domani all'Eurosuole gara due con il chiaro obbiettivo di indirizzare in maniera determinante la semifinale. Squadre in campo alle 18 ...