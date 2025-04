Tari incubo arretrati maggiorati del 200

Liberoquotidiano.it - Tari, l'incubo arretrati maggiorati del 200%

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quando si dice che la realtà superi di gran lunga la fantasia. La settimana scorsa sono andato dal mio commercialista per mettere a punto alcune cose. Si tratta di un professionista molto serio che consiglio a tutti perché riesce a stare dalla parte del cliente e dello Stato contemporaneamente. E poi è gentile. Prima di parlare delle nostre questioni mi ha guardato fisso negli occhi, si è messo le mani nei capelli (lui può farlo, io no, per ovvie ragioni), e: «Gregoretti, guardi qua. Lo sa che cosa sono questi fogli?» «No, mi spieghi» gli ho risposto mentre mi accorgevo che stava diventando un po' rosso in viso. «Non posso fargliele vedere per ragioni di privacy, ma sono le stampe delle pec ricevute da alcuni miei clienti: avvisi di pagamento della(tassa sui rifiuti, ndr) arretrata».