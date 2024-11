Gqitalia.it - 6 film su Maradona da vedere (o rivedere) nell'anniversario della sua morte, perché nessuno sarà mai come lui

Basta una data, 10 maggio 1987, e i tifosi del Napoli sentiranno un tuffo al cuore.quella è la data del primo, storico scudetto conquistato con Diego Armando.Alla stessa maniera, ne basta un'altra, quella del 25 novembre 2020, per far scendere una lacrima,è il giorno in cui il Pibe de Oro ci ha lasciati. Sono già passati cinque anni, ma il suo ricordo resterà per sempre, e non solo nei tifosi azzurri,ladiè stato un evento che ha coinvolto tutti,tutti, almeno una volta, abbiamo visto un suo gol, una sua giocata, una delle sue ineguagliabili magie.E nel quintoscomparsa abbiamo scelto i migliorie documentari per rivivere quelle emozioni e ricordare i trionfi e le cadute di un uomo che ha lasciato un segno impossibile da cancellare, in campo e fuori.