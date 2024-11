Ilrestodelcarlino.it - Vite spezzate e molestie. Marche, un record triste

"Nel 2024 nellecinque le donne vittime di femminicidio, 96 in Italia. Non si tratta solo di numeri, ma di, di famiglie distrutte, di tessuto sociale lacerato da una violenza che si insinua in ogni ambito, dalla sfera privata a quella pubblica". Lo ricordano le segretarie regionali confederali Eleonora Fontana, Cgil, Selena Soleggiati, Cisle Claudia Mazzucchelli, Uil, in una nota congiunta a pochi giorni dal 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "Servono azioni immediate - sollecitano le segretarie regionali confederali - per cambiare una cultura che fa sì che molti uomini considerano le donne una proprietà di cui disporre. È necessario un approccio integrato, finanziamenti adeguati per i centri antiviolenza e più posti nelle case rifugio".