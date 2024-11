Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere, un territorio in marcia

Il momento clou sarà come sempre, martedì, con la ‘silenziosa’: le strade di Sassuolo attraversate dalla manifestazione che, come ogni anno, vedrà i ragazzi delle scuole superiori del distretto camminare ‘in silenzio per rompere il silenzio’ e celebrare così la giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne (il 25 novembre, lunedì). Ma sono anche altri i momenti di riflessione, confronto e incontro messi a punto, all’interno di un programma ricco e veriegato, dai Comuni del distretto ceramico, uniti contro lasulle donne. Le amministrazioni comunali di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e Sassuolo, con il coordinamento degli assessorati alle pari opportunità, propongono un ricco calendario di iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza.