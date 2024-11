Lettera43.it - Vannacci battezza il movimento politico Il Mondo al Contrario: «Non è un’Opa sulla Lega»

Leggi su Lettera43.it

Durante il primo convegno nazionale a Marina di Grosseto, l’europarlamentare della Robertoha presentato ilIlal. Pur chiarendo che non si tratta di un partito,ha affermato: «La seconda assemblea delalsegna il passaggio daculturale a, perché passa dal seguire uno scrittore al seguire un. Vogliamo radunare tutti coloro che si riconoscono nelale nelle idee in esso contenute e che continuano ad evolversi. Non è un partito, state tranquilli, e io non faccio parte del». Rispondendo a chi lo accusa di voler creare una competizione con la, ha aggiunto: «Chi dice che faccio partito per fare Opadice delle balle. Non è così». È stato annunciato un possibile intervento del leader dellaMatteo Salvini, in presenza o via videocolmento.