Ultime Notizie Roma del 23-11-2024 ore 15 | 10

dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione con le principaliche arrivano dall’Italia e dal mondo in primo piano la cronaca nel primo semestre di quest’anno è cresciuto del 10% il numero dei reati connessi al abuso sui minori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e quanto contenuto nel rapporto annuale elaborato dal servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale in relazione ai reati riconducibile alla violenza nei confronti dei Minori in particolare si segnalano mento rispettivamente del 22% dell’abuso rivolto Appunto proprio questi Minori in particolare dei mezzi di correzione di disciplina del 15% di maltrattamenti contro familiari e conviventi della sottrazione di persone incapaci una diminuzione attivamente del 16% del adescamento di minorenni del 17% della violazione degli obblighi di assistenza familiare e del 24% della violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo FS italiane dalle 21 di questa sera alle ore 21 di domenica 24 novembre lo riferisce la società precisando con la nota che la protesta è stata proclamata da Alcune sigle sindacali autonome la decisione confermata dal sindacato USB e coinvolgerà tutto il personale delle società del gruppo delle altre aziende che operano nel settore ferroviario sul territorio nazionale spiega una nota della sigla nazionale andiamo in Ucraina non credo che Putin e voglia allargare la guerra da altri l’ho detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto truppe nordcoreane sono presenti a Mario Poli nella regione di kharkiv a fianco di rusti Intanto le forze ucraini non intendono ritirarsi dalla regione russa di gusti in questa fase del conflitto Al momento le controllo ancora circa 800 chilometri quadrati di territorio Russo mentre al contempo le truppe di Mosca avanzano di 200-300 metri al giorno verso la cittadina industriale di cura covo uno dei punti più caldi del donec il black friday quest’anno un incremento significativo degli italiani pronti allo shopping 67,2% rispetto al 60 dell’anno scorso soprattutto donne adulti sotto in particolare del nord Italia lo rileva con Commercio Aggiungendo che quasi due o tre approfittano di questo periodo di sconti per comprare i regali di Natale in anticipo tra gli articoli ricercati rimane in testa l’abbigliamento anche se con una leggera diminuzione da un anno all’altro dal 57 al 53% il budget è meglio destinata alle spese durante il black friday a Montà 261 euro contro i €2 del 2023 chiudiamo parlando di musica arriva in radio e nei Digital Store Alaska con Puerto Rico brano prodotto veramente dallo stesso artista che abbiamo incontrato per voi è stato subito dopo aver ricevuto la notizia di un amico quasi fratello che non c’è È andato via Non c’è più per colpa della droga in quel momento là in studio carta e penna Boom è nato il brano quindi cioè non lo volevo nemmeno condividere molto intimo però poi una sera c’era quel robot di Londra che era in studio da me sennò mandato del brano quindi è nata questa collaborazione ed è così che è nato un bel brano lo ascolteremo peraltro in due lingue e porta anche per questo italiano-inglese di getto maestro Senza rivelarci troppo in realtà con una bella profondità in questo in questo senso non ho avuto voglia proprio di tirarlo fuori e farlo arrivare a tante altre persone purtroppo non è non è l’unico e non è il primo caso in somma di Giovanni Verga Esatto è proprio per quello ti chiedo Qual è il messaggio che attraverso queste parole vuoi uscire fuori e vuoi far arrivare anche a tante altri ascoltatori in questo senso la pena rischiare la vita andare dietro ad una cosa che ti condiziona la vita A quale a quale scopo se non la morte la galera o è non è un tunnel nero che non senza una Luciana senza consiglio a tutti In collaborazione con Agenzia Italia Stampa