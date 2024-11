’Tassa’ sui turisti più cara Affitti brevi e case private | l’imposta di soggiorno sale a 150 euro al giorno

Lanazione.it - ’Tassa’ sui turisti più cara. Affitti brevi e case private: l’imposta di soggiorno sale a 1,50 euro al giorno

Aumentadiper iche arrivano a Perugia e decidono di soggiornare in strutturecome affittacamere, B&B,e appartamenti privati.passa infatti da 50 centesimi a 1,50alper persona. E da dicembre scompare anche la riduzione del 50% della tassa per chi soggiorna nel capoluogo per più di tre giorni. E’ quanto ha stabilito la Giunta comunale mercoledì scorso, nella delibera in cui vengono approvate le tariffe per l’anno 2025. Tariffe che rimangono invariate per tutte le altre categorie: negli alberghi si continuerà a pagare da 0,50 (1 stella) fino a a 2,50(5 stelle) alper persona. Nessuna variazione neanche per gli agriturismo: anche qui si va dai 50 centesimi ai 2,50massimo. Nelle residenze d’epoca si continuerà a pagare 2,50al, mentre 1resta per lereligiose di ospitalità e i Centristudi.