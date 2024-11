Segreti di famiglia anticipazioni del 28 novembre

Leggi su Serietvinpillole.it

didel 28La serie turcadiera stata inizialmente inserita nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, in sostituzione di Endless Love. Tuttavia, a causa dei bassi ascolti, Mediaset ha deciso di riposizionarla: ora andrà in onda il giovedì sera, in seconda serata, subito dopo la puntata serale di Endless Love.La trama della prossima puntata di “di”, la soap turca premiata con un Emmy che unisce poliziesco, dramma, thriller psicologico e “legal drama”, in onda giovedì 28in seconda serata su Canale 5.Giovedì 28, ore 23:30Yekta, accompagnato da Lacin e Seda, si precipita in ospedale per avere notizie sul figlio. Non soddisfatto della diagnosi di intossicazione alimentare fornita dalla dottoressa, accusa Seda di aver agito per vendetta personale.