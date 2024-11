Gaeta.it - Rapinatore di farmacie a Roma arrestato: l’uomo colpisce sei volte in una sola giornata

Un uomo di 42 anni è stato fermato dalla polizia dopo essere stato accusato di aver compiuto sei rapine in diversedi. Questo individuo, con un passato criminale alle spalle, era già noto alle forze dell'ordine per furti commessi l'anno precedente. La sua cattura è avvenuta grazie a un'intensa attività investigativa, che ha portato a rintracciarlo anche dopo un breve periodo di latitanza all'estero.Il colpo del 18 giugnoIl 18 giugno è stato un giorno segnato dal crimine per il 42enne, che ha dato inizio alla sua serie di rapine in farmacia. Utilizzando un motorino rubato,ha raggiunto una farmacia situata in via delle Vigne, tra Corviale e Casetta Mattei. Entrato nel negozio, ha immediatamente intimato al dipendente di consegnare l'incasso, minacciando di possedere un'arma.