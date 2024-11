Ilrestodelcarlino.it - Più forti dell’assenza del palasport. Tre pattinatrici convocate in azzurro

Tredella Polisportiva L’Arenain Nazionale dal commissario tecnico Fabio Hollan per partecipare alla Coppa del Mondo a seguito di prestigiose medaglie conquistate in giugno Campionato Italiano specialità obbligatori 2024. Sono Maria Vittoria Casoni, Ilaria Beretti e Carlotta Corzo. Le giovani si allenano ogni giorno nella tensostruttura del D’Arzo e non hanno mai interrotto il lavoro nemmeno durante la pandemia, dando prova di una tenacia e una passione davvero eccezionali. La situazione è disagevole (assenza di toilette e spogliatoi) ma si adattano in attesa che sia terminato il Palazzetto dello Sport dove - come promesso dall’amministrazione comunale - con installazione di parquet e pavimentazioni adatte si potrà ottenere l’omologazione del campo per varie federazioni sportive.