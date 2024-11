Lanazione.it - Pistoia, al via la Città del Natale: un mese e mezzo di eventi, musica e luci

, 23 novembre 2024 – Si sono accese ledell'Albero diin piazza Duomo ed è iniziato il programma dididel, che durerà fino al 6 gennaio. In una piazza del Duomo animata con videomapping natalizie, il sindaco Alessandro Tomasi, insieme alla giunta, ha dato via ai festeggiamenti accendendo il grande abete, accompagnato dal concerto “I Grilli sotto l'albero” del coro I Grilli Cantanti diretto daa Innocenti Caramelli, e il concerto “È magia il” di Banda Zenzero e Tempo Futuro aps., al via ladel: undill pomeriggio è stato animato dal concerto dei Vocal Blue Trains, dallaitinerante della Magicaboola Brass band, dalla parata delle Farfalle luminose su trampoli e dalla sfilata di Minnie, Paperino, Topolino e dei fantastici personaggi dei cartoons.