Agi.it - “Me l'ha ammazzata ma lei è sempre con me". Parla la mamma di Noemi Durini

AGI - “Me l'ha, ma non me l'ha portata via. Lei ècon me, continuo ad avvertirne la presenza, mi aiuta a capire tante cose”. Imma Rizzo, ladi- uccisa a 16 danni dal fidanzato, pure lui minorenne, nel settembre del 2017 a Specchia (Lecce) - alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donnecon l'AGI della sua “piccolina dolcissima”. Nella speranza che “nessun'altra ragazza, nessun'altra donna debba mai riviverne il calvario”. Picchiata a mani nude, accoltellata alla nuca, sepolta sotto una piramide di pietre quando ancora respirava. Certi dolori sono troppo grandi per essere misurati con il tempo, sette anni sono il battito di ciglia di uno strazio infinito. “Era, è e resteràun'anima pura, una creatura speciale.