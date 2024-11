Gaeta.it - Licei di Penne tra i migliori d’Abruzzo: il sindaco elogia l’impegno della comunità scolastica

Facebook WhatsAppTwitter Un recente reportpiattaforma Eduscopio,Fondazione Agnelli, ha rivelato che i“Luca da-Mario dei Fiori” si sono distinti come tra iregione Abruzzo. Questo riconoscimento è il risultato delcontinuo del dirigente scolastico, del corpo docente e degli studenti, sostenuti dalle famiglie, che contribuiscono a rinforzare la reputazione di eccellenzacittà di. Durante un’intervista, ilGilberto Petrucci ha espresso il suo compiacimento, sottolineando come questo traguardo non sia solo un vanto per il comune, ma anche una garanziaqualitàformazione offerta nella zona.Il contributo delle scuole superiori al futuro dei giovaniLa notizia del successo dei“Luca da-Mario dei Fiori” non solo celebra il lavoro svolto, ma mette in luce anche l’importanza delle scuole superiori nella preparazione degli studenti per il mondo universitario e professionale.