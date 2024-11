Nerdpool.it - Leif’s Adventure: Netherworld Hero svelata la data d’uscita

Dopo sette lunghi anni, lo sviluppatore indipendente OneManOnMars Art & Games e il publisher internazionale Mindscape sono entusiasti di annunciare chesarà ufficialmente disponibile il 19 dicembre 2024 per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Steam.Roman Fuhrer, il creatore dietro, ha dedicato sette anni a questo progetto, realizzando ogni dettaglio con passione e dedizione. Animato dall’amore per la narrazione e dal desiderio di creare un mondo disegnato a mano, Roman ha dato vita a un’avventura indimenticabile, in cui l’amicizia e il coraggio sono al centro della scena.è un’avventura d’azione cooperativa 2D, ispirata al folklore nordico, che celebra la forza dell’amicizia. Gioca da solo o insieme a un amico, alternando i ruoli di Leif e del suo fedele compagno Ghost, ognuno con abilità uniche.