Gamberorosso.it - L'antica fabbrica di cioccolato nascosta nei vicoli di Roma

Spesse tende di seta damascata rossa coprono la vetrina del negozio in via del Piè di Marmo, al civico 22. Non è per tenere nascosti chissà che segreti, bensì uno stratagemma per evitare che la luce calda del sole sciolga i cioccolatini esposti. Come la terra gira e i raggi solari si spostano, le tende vengono tirate e si apre agli occhi dei passanti un tale ben di Dio che i gioielli di Bulgari sfigurano a confronto. Arrivati all'angolo è facile superare per sbaglio l'uscio nascosto. Si accede al negozio da una porta di legno a vetri che aprendosi fa suonare un campanellino. Varcata la soglia, accolti dal profumo inebriante del, si entra in una macchina del tempo. Ci si ritrova in un accogliente salone fin de siècle, con poltroncine damascate rosse, tavolini rotondi, un antico registratore di cassa, pareti tinteggiate color ciliegia con scaffali e teche traboccanti creazioni bellissime.