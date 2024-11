Gamberorosso.it - Il miglior pasticcere d'Italia fa soprattutto dei fantastici mignon

Leggi su Gamberorosso.it

La grande piccola pasticceria. Il titolo del libro che ha scritto è un po’ il riassunto della sua filosofia. Far conoscere e rendere sempre più grande la piccola pasticceria, queidella tradizione torinese che sono una specialità assoluta e unica, piccoli e preziosi come gioielli. Per Alessandro Dalmasso, Tre Torte nella Guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso, un punteggio di 96 che anche per il 2025 lo consacrad’, isono una scelta di vita.Una passione che li fa declinare in versione dolce, naturalmente, ma anche in una innovativa versione salata e la guida 2025 del Gambero Rosso gli ha assegnato il premio speciale proprio per la piccola pasticceria salata. Ovvero bignoline salate - 10/12 grammi in tutto - colorate con colori vegetali - barbabietola rossa, zucca disidratata, pomodoro - come quel piccolo capolavoro che è il funghetto, gambo con crema di fungo, testa di tartufo, il tutto appoggiato su una rondellina di fontina a fare da base, in un equilibrio perfetto e ai limiti del possibile.