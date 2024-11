GusTOur | La nuova esperienza gastronomica che celebra la tradizione torinese

Gaeta.it - Gus(TO)ur: La nuova esperienza gastronomica che celebra la tradizione torinese

In questo autunno inoltrato, Torino accoglie un'iniziativa culinaria che promette di deliziare i sensi e portare i partecipanti in un viaggio tra storia e gusto. Gusur, il tour del gusto, è un'iniziativa concepita da Barbara Colazzo, guida turistica, e da Emanuela Corà, Area Manager di Ziccat Srl. Questo percorso gastronomico offre la possibilità di esplorare la città sabauda attraverso i suoi sapori, effettuando quattro soste dedicate a prodotti tipici, il tutto in un'atmosfera accogliente e informale.Un itinerario di degustazione tra le strade di TorinoGusur si distingue per la sua formula innovativa, che abbina una passeggiata tra i luoghi storici di Torino a diverse tastings di specialità locali. Questo tour si svolgerà con una sorta di "merenda sinoira" itinerante, permettendo ai partecipanti di scoprire botteghe storiche e artisiti locali.