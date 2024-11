Lapresse.it - Germania, ministra Baerbock annuncia il divorzio: insulti misogini sui social

Ladegli Esteri tedesca Annalenahato ilda marito Daniel Holefleisch dopo 17 anni di matrimonio.e Holefleisch hanno dichiarato: “Dopo un lungo processo, abbiamo deciso insieme qualche tempo fa che non siamo più una coppia”. I due hanno sottolineato di voler risolvere la separazione in modo tranquillo e rispettoso nell’interesse delle loro due figlie. Lo riporta la Bild. Non appena la notizia ha iniziato a circolare, suisi è scatenata una bufera di critiche e commentidiretti alladei Verdi. “La tua carriera è più importante dei figli”, hanno scritto alcuni, mentre altri hanno attribuito solo a lei la colpa del: “L’uomo avrebbe dovuto andarsene molto prima e portare con sé i figli”. E ancora: “Chi ha due bambini piccoli e lascia l’educazione all’uomo non è una madre”.