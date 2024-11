Sport.quotidiano.net - Chiusa ieri sera la prevendita per i tifosi reggiani: staccati 1.418 biglietti. In 12mila nello stadio che rievoca dolci ricordi

La carica deigranata per spingere la Reggiana verso l’impresa. Saranno infatti 1418 gli ultras di casa nostra che arriveranno al ‘Manuzzi’ per dare vita allo storico derby con i supporters romagnoli. La cornice si preannuncia suggestiva, perché agli abituali 7889 abbonati del ‘Cavalluccio’ si aggiungeranno probabilmente altri 4-5000 spettatori, per un totale di circaunità. Quello di Cesena è un campo su cui la Reggiana ha scritto pagine importantissime della propria storia, tra cui l’indimenticabile promozione in Serie A del 16 maggio 1993, quando il gol di Paolo Sacchetti aprì la porta del paradiso sportivo ad un’intera città. Oggi sarà tutta un’altra storia perché la squadra di Mignani è reduce da 10 punti in 4 partite e ha giocatori davvero molto importanti per la categoria.