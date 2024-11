Liberoquotidiano.it - Agroalimentare, Sibilla (Bper Banca), 'da sempre diamo importanza all'agri banking'

Con piacere stiamo affiancando questo progetto giunto alla terza tappa. Siamo unache hadato grande attenzione al mondo dell', al punto che abbiamo creato anche al nostro interno un servizio che segue appositamente questo tipo di esigenza dei nostri clienti. Creche giornate come queste siano fondamentali. Le istituzioni, gli imprenditori e le banche mettono a disposizione reciprocamente informazioni, spunti e richieste per migliorare quella che è la sostenibilità di questo importantissimo settore in Italia. Oggi poi siamo a Pavia, una piazza che è particolarmente sensibile e votata a questo tipo di attività”.Con queste dichiarazioni, Giuseppe, responsabile della rete commerciale di, è intervenuto in occasione del convegno, che si è tenuto a Pavia, ‘coltura, sostenibilità ed innovazione: le sfide per coltivare il nostro futuro', promosso dain collaborazione con il settimanale “il Ticino”.