Ilrestodelcarlino.it - Zocca, dà fuoco alle auto della donna che perseguita: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 22 novembre 2024 – Sottoposto al divieto di avvicinamento allavittima di atti persecutori, vienenella quasi flagranza di reato, per aver datofiamme dueintestate proprio alla stessa vittima. È quanto accaduto fra martedì e mercoledì scorsi a, in Appennino.due del mattino di martedì, fa sapere la procura, i vigili delsono intervenuti proprio aper l’incendio, con danni irreversibili, di treche erano parcheggiate in strada. Le indagini hanno condotto i carabinieri quasi subito all’uomo, sia per il collegamento delle vetture allavittima di atti persecutori sia perché poco dopo il 25enne è stato casualmente fermato dai carabinieri per un controllo risultando avere una ferita alla mano che lo stesso aveva detto di essersi procurato sul lavoro.